Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Prügelei am Skatzerplatz

Landau (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Dienstagmittag gegen 16 Uhr am Skaterplatz. Drei 13 - Jährige hatten auf einen 14 - Jährigen eingeprügelt bis dieser zu Boden ging. Passanten konnten die Streithähne trennen und verständigten die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchteten die Angreifer. Der Jugendliche klagte über Schmerzen und wies eine Abschürfung an der Wade auf. Die 13 - Jährigen konnten zwischenzeitlich ermittelt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet, der Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar. Die Angreifer sind auf Grund ihres Alter noch Strafunmündig.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell