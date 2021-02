Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - Dachhaie beißen sich die Zähne aus

Zeiskam (ots)

Wir haben in den letzten Tagen bereits mehrfach über diese gängige Betrugsmasche berichtet. Gestern kam es durch diese Betrüger in der Austraße in Zeiskam zu einem erneuten Versuch. Während einer der angeblichen Handwerker das Gespräch mit der 54-jährigen Anwohnerin suchte, fingen seine beiden Komplizen direkt an, die angeblich defekte Dachrinne am Haus zu reparieren. Die Bewohnerin reagierte vorbildlich und machte den Tätern unmissverständlich klar, dass sie sich vom Grundstück begeben sollen und die Polizei verständigt wird. Die Täter fuhren dann unverrichteter Dinge mit einem weißen Fahrzeug davon.

