Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Radfahrer mit Promille und Schlagstock unterwegs

Landau: 16.10.2020, 23: 10 Uhr (ots)

Durch einen Zeugen wurde ein schlangenlinienfahrender Radfahrer in der Königstraße gemeldet. Eine sofort entsendete Funkstreife konnte den Radfahrer in der Reiterstraße feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Den Beamten fiel sofort die offensichtliche Alkoholisierung des aus der Verbandsgemeinde Rülzheim stammenden 35-jährigen Radfahrers auf. Ein Atemalkoholtest bestätige den Verdacht der Beamten mit einem Wert von knapp 1,4 Promille. Aufgrund der vom Zeugen geschilderten Fahrmanöver, die sich in keinem Fall als sicheres Führen eines Fahrzeugs beschreiben lassen und der Einlassung des nun Beschuldigten, vor Fahrtantritt ca. 8-10 Dosen Bier getrunken zu haben war das Verbringen der Person zur Dienststelle zwecks Blutentnahme angedacht. Bevor der Beschuldigte in den Funkstreifenwagen einsteigen musste, wurde er durchsucht. Glücklicherweise fanden die Beamten hierbei den in der rechten Socke eingesteckten Teleskopschlagstock und stellten diesen sicher. Neben einem Strafverfahren wegen des Führens eins Fahrzeugs unter Alkoholeinfluss erwartet den Beschuldigten ein weiteres Verfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz.

