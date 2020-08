Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Schnaps gestohlen

Germersheim (ots)

Am Dienstagmorgen um 7.30 Uhr wurde eine 50 - Jährige bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Sepp-Herberger-Straße ertappt. Die Diebin hatte eine Flasche Schnaps in ihre Handtasche gesteckt ohne diese an der Kasse zu bezahlen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter hatte die Situation beobachtet und die Frau zur Rede gestellt. Im Anschluss verständigte er die Polizei.

