Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, 15./16.05.2020, 17.00 - 12:00 Uhr - Sachbeschädigung an PKW

Landau (ots)

Im genannten Zeitraum wurden an zwei in der Lindelbrunnstraße geparkten Opel Astra bzw. Opel Vectra insgesamt 5 Reifen zerstochen. Zudem wurde ein in der Nähe befindliches Garagentor durch einen Schlag oder Tritt beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden von mindestens 800 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Landau.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle

Polizeiinspektion Landau

Telefon 06341 287-235

Telefax 06341 287-112

pilandau@polizei.rlp.de

Westring 23-25

76829 Landau



