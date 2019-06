Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei stoppt die unsichere Fahrt eines Seniors

Ulm (ots)

Der Polizei wurde am Freitagabend, gegen 22 Uhr, ein vermutlich betrunkener Autofahrer mitgeteilt. Anhand des mitgeteilten Kennzeichens wurde die Strecke in Richtung Wohnort überprüft. Der Opel konnte im Bereich Dornstadt von der Polizeistreife fahrend festgestellt werden. Die mitgeteilte Einschätzung zur Fahrtüchtigkeit drängte sich auch den Beamten auf. Auf der B10, im Bereich der Abzweigung nach Tomerdingen konnte nach vergeblichen Anhalteversuchen der Fahrer ausgebremst werden. Eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit durch berauschende Stoffe oder Medikamente konnte nicht festgestellt werden. Er räumt selber ein, Probleme beim Auto fahren zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Auto abgestellt. Die Polizei fuhr den 70-Jährigen nach Hause. Es wird ein Bericht an die Führerscheinstelle gefertigt.

