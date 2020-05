Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrerin eines grauen Kleinwagens gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am 06.05.2020, gegen 23:50 Uhr, befuhr eine bislang noch unbekannte Fahrerin eines grauen Kleinwagens, verbotener Weise die Lessingstraße in Richtung Steinfelder Straße. Der 53-jährige Fahrer eines Citroen befuhr die Steinfelder Straße in Richtung Steinfeld. Im Einmündungsbereich missachtete die Kleinwagenfahrerin die Vorfahrt des Citroen, sodass es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Die Verursacherin setzte ihre Fahrt unbekümmert fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 3000.- Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem grauen Kleinwagen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter Telefon 06343/93340 oder per unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Reiner Steigner

Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



