Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung am Pamina Schulzentrum

Herxheim bei Landau (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Herxheim bei Landau zu einer Sachbeschädigung am Pamina Schulzentrum. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten, vermutlich mittels eines Steines, mehrere Fensterscheiben des Schulgebäudes. Die Scheiben wurden stellenweise so sehr zerkratzt, dass sie sprangen. Außerdem wurde der Eingangsbereich des Schulzentrums mit "Dosentomaten" und Toilettenpapier beschmiert.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

