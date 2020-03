Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Königstraße,11.3.2020, 15.50 Uhr Ladendiebstahl

Landau (ots)

Am 11.3.2020, gegen 15.50 Uhr fielen zwei junge Männer in einem Elektronikgeschäft auf, die nach eingehender Betrachtung den Laden verließen. Kurze Zeit später betraten sie das Geschäft erneut, griffen sich je 2 Smartphones von dem Präsentiertisch. Hierbei rissen die an den Smartphones angebrachte Diebstahlssicherung durch. Ein weiteres Smartphone wurde dabei beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.200EUR. Die in Richtung Industriestraße flüchtenden Täter wurden noch kurz von einem Mitarbeiter verfolgt, verlor sie jedoch aus den Augen. Ein nähere Beschreibung der Täter liegt nicht vor.

