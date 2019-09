Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Ostbahnstraße, 23.09.2019, 15.30 Uhr Körperverletzung, Sachbeschädigung

Landau (ots)

Am 23.9.2019, gg. 15.30 Uhr, betrat eine amtsbekannte, 36-jährige männliche Person eine Bäckereifiliale in der Ostbahnstraße in Landau. Die Person wurde durch das Verkaufspersonal auf das bestehende Hausverbot hingewiesen. Er griff nach mehreren auf der Ladentheke zum Verkauf bereitgestellte Softdrinkgetränkeflaschen. Dies wurde durch das Verkaufspersonal verhindert. Der 36-jährige Tatverdächtige entriss der Verkäuferin eine Getränkeflasche und warf diese wütend auf die Verkäuferin. Er traf sie im Rückenbereich. Neben dem beschädigten Porzellanteller wurden mehrere zum Verkauf ausgelegte Zeitungen beschädigt.

