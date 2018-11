POL-PDLD: Alkoholisierter Autofahrer in Kandel

Kandel (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung der PI Wörth führte am 17.11.2018 um 16:30 Uhr eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Am Fahrzeug des 77-jährigen Autofahrers waren keine Mängel feststellbar, jedoch konnte in der Atemluft des Rentners Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp unter 0,5 Promille. Ein weiterer Test bestätigte das Ergebnis unter dem Grenzwert. Dennoch wurde die Weiterfahrt untersagt, der Autofahrer verschloss sein Fahrzeug vor Ort und lief nach Hause.

