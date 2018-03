POL-PDLD: Kellerbrand

Germersheim (ots) - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Kellerbrand eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Alten Bahnhof" in Germersheim. Das Feuer konnte jedoch von der Feuerwehr, die mit insgesamt 12 Personen vor Ort war, gelöscht werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist das Haus aktuell nicht bewohnbar. Der Schaden an dem Gebäude kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

