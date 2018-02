POL-PDLD: Gestohlene Sachen in Schulranzen versteckt

Landau (ots) - 27. Februar 2018, 16 Uhr Ein neunjähriges Mädchen aus Landau ging nach der Schule in einen Drogeriemarkt in der Innenstadt. Dort stahl das Mädchen verschiedene Parfüms und Süßigkeiten und steckte die Sachen in seinen Schulranzen. Als die Grundschülerin den Drogeriemarkt verlassen wollte, löste die elektronische Sicherungsanlage aus. Das Diebesgut im Wert von rund 80 Euro wurde im Schulranzen gefunden. Das Mädchen wurde zu seinen Eltern gebracht und diese über den Diebstahl informiert.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-235

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell