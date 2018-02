POL-PDLD: Schwerer Unfall auf der B10 - Ergänzung

Annweiler (ots) - Gegen 13.53 Uhr befuhr ein PKW VW Golf die B 10 in Richtung Landau. Kurz nach dem Staufer-Tunnel geriet der PKW aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem LKW (12 t). An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der 56-jährige PKW-Fahrer und sein 46-jähriger Beifahrer, beide aus Kaiserslautern, wurden schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Der 55-jährige LKW-Fahrer aus Baden-Württemberg blieb unverletzt. Die B 10 war zwischen den Anschlussstellen Rinnthal und Annweiler-West wegen der Bergungsarbeiten bis 16.30 Uhr gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

