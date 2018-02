POL-PDLD: Bellheim - Riskantes Überholmanöver

Bellheim (ots) - Am Freitag gegen 13:45 Uhr fuhr eine 75-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Zeiskam kommend in Richtung Bellheim. Im Bereich einer Kurve setzte sie an, um mehrere Fahrzeuge zu überholen. Ein entgegen kommendes Fahrzeug musste hierdurch auf den Grünstreifen ausweichen. Die Fahrzeugführerin selbst verlor im Anschluss die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete mit diesem in einem angrenzenden Feld. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden, so dass im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein der Fahrerin wurde sichergestellt.

