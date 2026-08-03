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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoaufbrecher verursachen mehrere hundert Euro Schaden

Kaiserslautern (ots)

In der Fliegerstraße haben sich unbekannte Langfinger am Wochenende an einem Hyundai zu schaffen gemacht. Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr, schlugen die Diebe zu. Auf ungeklärte Weise gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere und stahlen unter anderem eine Sonnenbrille, ein Taschenmesser und eine Taschenlampe. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 800 Euro geschätzt. In dem Diebstahlsfall hat die Kripo Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Wem sind in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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