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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Mehrfamilienhaus

Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Denkmal" ist am Sonntagmittag ein Feuer ausgebrochen. Anwohner alarmierten gegen 14.30 Uhr die Feuerwehr und die Polizei. Zwei Bewohner des betroffenen Gebäudes, die sich während des Feuerausbruchs im Haus befanden, konnten von Passanten in Sicherheit werden. Sie blieben unverletzt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Die Ursache für den Brand ist aktuell ungeklärt. Auch wie hoch der Schaden ausfällt, kann derzeit nicht beziffert werden. Mehrere Wohnungen sind jedoch vorerst unbewohnbar. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Sie dauern an. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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