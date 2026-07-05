LPI-J: Verkehrsschild gestohlen
Kahla (ots)
Freitagabend gegen 22 Uhr befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland im Badweg in Kahla, als zwei alkoholisierte Personen den Bereich passieren wollten. Diese führten dabei ein Halteverbotsschild mit sich... Bei der so durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass dieses zuvor durch den 17-Jährigen und seinen 23-jährigen Begleiter zuvor im Nahbereich gestohlen wurde. Die Beiden erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.
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