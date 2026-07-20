Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannter gibt sich als Geschäftspartner der Stadtwerke aus

Kaiserslautern (ots)

Ein 73-Jähriger hat den Schwindel eines Betrügers erkannt: Der Senior erhielt am Freitag Besuch von einem vermeintlichen Geschäftspartner der Stadtwerke. Der Unbekannte gaukelte ihm vor, künftig mit dem Kaiserslauterer Unternehmen zusammenzuarbeiten. Dafür benötige er Daten der Kunden. Der 73-Jährige kontaktierte nach dem Gespräch mit dem Mann die Stadtwerke und informierte die Polizei über den Vorfall. Diese ermittelt nun wegen Betrugsverdachts und weist nochmals daraufhin, keine persönlichen Informationen, Bankdaten oder PINs an Unbekannte herauszugeben. Mehr Tipps, wie sich vor Haustürbetrug und Trickdiebstahl schützen können, erhalten Sie hier: https://s.rlp.de/index.php |laa

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