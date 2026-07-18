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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdiebstahl - Goldkette entwendet

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 88-jähriger Mann im Bereich Stadtteil "Fischerrück" Opfer eines Trickdiebstahls.

Der Geschädigte arbeitete an seiner Garage, als ein silbergrauer Kleinwagen, vermutlich ein Ford oder Opel (möglicherweise Corsa) mit einem vermutlich ausländischen gelben Kennzeichen, vorfuhr. Aus dem Fahrzeug stieg ein etwa 30-jähriger Mann aus und legte dem Senior mit den Worten "Geschenk von meinem Papa" einen Armreif an. Währenddessen trat eine ebenfalls etwa 30 Jahre alte Frau hinzu und hängte ihm eine Kette um. Anschließend entfernten sich beide Personen mit dem Fahrzeug in Richtung Stadtmitte. Erst danach bemerkte der 88-Jährige, dass seine Goldkette fehlte.

Der männliche Tatverdächtige wird als etwa 180 cm groß, kräftig, mit Vollbart und kurzen schwarzen Haaren beschrieben. Die Frau soll etwa 160 cm groß, von normaler Statur und mit einem Kopftuch bekleidet gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Fahrzeug geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631-369 13312 in Verbindung zu setzen. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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