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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ermittlungen wegen Tötungsdelikt

Pirmasens (ots)

Die Polizei ermittelt gegen einen 43-jährigen Mann wegen eines Tötungsdelikts. Ihm wird vorgeworfen, am späten Vormittag des 18. Mai 2026 seiner 52-jährigen Ehefrau in der ehegemeinschaftlichen Wohnung in Pirmasens in Tötungsabsicht mehrere Messerstiche versetzt zu haben. Die Geschädigte verstarb in der Folge. Todesursächlich war nach vorläufigem Obduktionsergebnis ein Verbluten nach innen und außen bei akutem Herzkreislaufversagen als Folge der Stiche. Der Beschuldigte wurde in Tatortnähe festgenommen und heute (19. Mai 2026) dem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken ordnete das Gericht die Untersuchungshaft an. Der Verdächtige machte von seinem Schweigerecht Gebrauch. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen zur Tat dauern an. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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