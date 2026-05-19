Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tresor hält Dieben stand

Kaiserslautern (ots)

In einen Betrieb sind Unbekannte eingebrochen. Sie verschafften sich zwischen Sonntag, 10.30 Uhr, und Montag, 6.45 Uhr, Zutritt zum Gebäude in den Sauerwiesen. Die Täter durchwühlten Schränke und stahlen dabei Geld. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Gescheitert sind die Täter am Tresor, diesen konnten sie nicht aufbrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |laa

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