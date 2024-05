Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall mit Verletzten

Kaiserslautern (ots)

Ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen im Ortsteil Hohenecken führte zu mehreren Verletzten. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem Ford Explorer auf der B270 in Richtung Kaiserslautern. In Höhe einer Tankstelle musste der Fahrer wegen eines abbiegenden Fahrzeugs abbremsen. Eine nachfolgende Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit ihrem VW Passat auf den Ford auf. Durch den Aufprall wurden die Mitfahrer der Passat-Fahrerin im Alter von elf, neun und sieben Jahren leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde aber vor Ort nicht benötigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen die 32-jährige Unfallverursacherin aufgenommen. |kfa

