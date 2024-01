Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rohr verursacht Schaden an Fahrzeug - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelte die Polizei am Mittwochmorgen in der Pirmasenser Straße. Nach Angaben der Geschädigten, stand sie gegen 8 Uhr mit ihrem Citroen Berlingo an der Einmündung zur Königsstraße, um nach links in diese abzubiegen. Rechts von ihr stand ein weißer Transporter mit einem Anhänger, der nach rechts abbog. So wie die 51-jährige der Polizei mitteilte, bemerkte sie wenig später, dass ihr Wagen an der rechten Fahrzeugseite beschädigt war. Der Schaden könnte durch ein Rohr entstanden sein, welches aus dem Anhänger des Transporters ragte. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegengenommen. |kfa

