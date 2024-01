POL-PPWP: Schnelle Reaktion verhindert Frontalcrash

Kaiserslautern (ots) - Über das vergangene Wochenende kam es im Innenstadtbereich zu Einbrüchen in verschiedene Ladengeschäfte und Büros. In der Markstraße gelang es unbekannten Tätern ein Fenster aufzuhebeln. Schließlich konnten sie in den Verkaufsraum eines Geschäftes einsteigen und Bargeld und Gutscheine stehlen. Ohne Diebesbeute endete ein Einbruch in ein Geschäft in der Fackelstraße. Dort konnten die Täter ...

