Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Durchsuchungseinsatz der Polizei

Festnahme von zwei Tatverdächtigen

Kalkar (ots)

In einem beim Kriminalkommissariat Kleve geführten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Einbruchsdiebstählen in Kalkar und Bedburg-Hau wurde ein gegen einen der beiden Beschuldigten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve erlassener Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Kleve sowie ein Beschluss zur Durchsuchung der gemeinsamen Wohnung in Kalkar erwirkt und am Donnerstag (30.11.2023) umgesetzt. Die Beschuldigten sind bereits einschlägig, unter anderem wegen der Begehung von Eigentumsdelikten, in Erscheinung getreten. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 35 und 47 Jahren, die in Kalkar wohnen.

Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer in den frühen Morgenstunden in ihrer Wohnung fest.

Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamtinnen und Beamten umfangreiches Diebesgut, unter anderem auch zwei Kraftfahrzeuge sicher.

Der 35-jährige Beschuldigte wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Kleve vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl verkündete. Der 47-jährige Beschuldigte wurde aufgrund eines Vollstreckungshaftbefehls der Staatsanwaltschaft Kleve einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. (ms)

