Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrzeugrennen ruft die Polizei auf den Plan

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend wurde eine Polizeistreife Zeuge eines Fahrzeugrennens in der Rudolf-Breitscheid-Straße und griff ein. Die Beamten warteten gegen 20 Uhr an einer roten Ampel, als sie plötzlich laute Motorgeräusche vernahmen. Kurz darauf "drifteten" eine graue BMW Limousine und ein dunkler BMW SUV um die Kurve in Richtung Pfaffplatz. Am Ende ihres "Kunststücks" beschleunigten beide Fahrzeuge enorm. Die Streifenbesatzung eilte umgehend hinterher und konnte die graue Limousine an der Ecke Hasenstraße/Carl-Schurz-Straße anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Der 23-jährige Fahrer muss sich jetzt wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechtfertigen. Dem dunklen Fahrzeug gelang es, sich über die Kupferstraße zu entfernen. Die Ermittlungen bezüglich des SUVs dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem dunklen BMW SUV machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150, bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

