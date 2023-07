Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gegen geparkten Pkw gekracht

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Alkohol war vermutlich bei einem Unfall am Sonntagabend in Otterbach im Spiel. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte ein Autofahrer gegen 18.40 Uhr in der Hauptstraße die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war mit seinem Toyota Yaris gegen einen geparkten BMW gekracht.

Ein "Knallzeuge" fand den mutmaßlichen Unfallfahrer kurz darauf in seinem Wagen sitzend an der Unfallstelle vor. Da der Mann wusste, wem der BMW gehört, ging er zusammen mit dem Fahrer zur Wohnanschrift des BMW-Besitzers. Nachdem die Personalien ausgetauscht worden waren, verließ der Toyota-Fahrer die Unfallstelle.

Als die nachträglich informierte Polizeistreife den Unfall in der Hauptstraße aufgenommen hatte, statteten die Beamten dem Toyota-Fahrer zu Hause einen Besuch ab. Seinen stark beschädigten Pkw hatte er auf einem Parkplatz in der Nähe abgestellt. Dass er den Unfall verursacht hatte, räumte der 68-Jährige unumwunden ein. Hinsichtlich seiner deutlichen Alkoholisierung gab er allerdings an, nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben. Ein erster Atemtest bescheinigte dem Mann einen Pegel von 2,07 Promille.

Der 68-Jährige musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell