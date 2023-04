Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten und einer schwerverletzten Person

Ennepetal (ots)

Am 28.04.2023, gegen 22.25 Uhr, befuhr ein 17 -jähriger Sprockhöveler mit seinem Leichtkraftrad die Bahnhofstraße, in Fahrtrichtung Kölner Straße, in Ennepetal. Als Sozia befand sich auf dem Leichtkraftrad eine 18 -jährige Gevelsbergerin. Mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr der 17 Jährige in einen Kreisverkehr ein, kollidiert in der Ausfahrt mit einer Querungshilfe für Fußgänger und stürzt daraufhin gegen ein Metallgeländer. Durch den Sturz verletzten sich der 17 Jährige schwer und die 18 Jährige leicht. Beide wurden in nahgelegene Krankenhäuser verbracht.

