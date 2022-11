Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich am Mittwoch in der Paul-Ehrlich-Straße einen E-Scooter unter den Nagel gerissen. Am Abend meldete sich der rechtmäßige Eigentümer bei der Polizei und gab zu Protokoll, dass er seinen Elektroroller der Marke "Xiaomi" gegen 11 Uhr im Bereich der Uni in Höhe des Gebäude 12 an einem Fahrradständer abstellte und mit einem Fahrradschloss sicherte. Als der 28-Jährige am Abend kurz nach 20 Uhr wieder zu diesem Abstellplatz zurückkam, lag dort nur noch das zerstörte Schloss - der E-Scooter war weg.

Zeugen, die beobachtet haben, wer sich an dem Elektroroller zu schaffen gemacht hat, oder die sonstige Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |cri

