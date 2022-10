Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Platzverweisen folgt Polizeigewahrsam

Kaiserslautern (ots)

Gleich zwei Strafanzeigen hat sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntag eingehandelt. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruchs sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Mehrfach hatte der junge Mann in einer Einrichtung in der Innenstadt einen Platzverweis erhalten - er kehrte aber trotzdem immer wieder zurück. Am Sonntagmittag wurde er deshalb in Gewahrsam genommen. Bei der obligatorischen Durchsuchung seiner Sachen wurde erneut Betäubungsmittel gefunden. Nachdem bereits in der Nacht ein Joint sichergestellt worden war, musste der junge Mann nun auch die Pflanzenblüten abgeben.

Die folgenden Stunden verbrachte der 19-Jährige in einer Polizeizelle. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

