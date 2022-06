POL-PPWP: Kinder beschädigen Bushaltestelle

Kaiserslautern (ots) - Eine Unfallflucht ist der Polizei am Dienstag aus dem Benzoring gemeldet worden. Der Halterin des betroffenen Opel Corsa hatte ihren Wagen am Samstag den 18. Juni gegen 12 Uhr in Höhe der Hausnummer 15 am Straßenrand abgestellt. Als sie am Dienstag gegen 16:50 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrerseite fest. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Aufgrund des Schadens ...

