Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger geschnappt

Kaiserslautern (ots)

Offenbar nicht mit den aufmerksamen Augen des Ladendetektivs hat ein Dieb am Montag in der Kerststraße gerechnet. Der Sicherheitsmitarbeiter eines Drogeriemarktes beobachtete kurz nach 19 Uhr einen Mann, der zwei Wasserflaschen in seine mitgebrachten Plastiktüten steckte und anschließend das Geschäft verlassen wollte, ohne die Ware zu bezahlen.

Als er den "Langfinger" ansprach, zeigte sich dieser alles andere als einsichtig und weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Deshalb stellte sich der Detektiv dem Mann in den Weg, um ihn aufzuhalten, und hielt ihn am Arm fest.

Als die alarmierte Polizeistreife vor Ort eintraf, machte der Täter Schmerzen geltend und bestand darauf, gegen den Sicherheitsmitarbeiter eine Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Der 61-Jährige selbst handelte sich eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls ein.

Bereits gegen 17.20 Uhr hatte es eine Streife am Fackelrondell mit zwei jungen Mädchen zu tun, die "lange Finger" gemacht hatten. Die beiden 13 und 14 Jahre alten Mädels waren in einem Discounter erwischt worden, als sie Zigarettenetuis klauen wollten. Bei der Durchsuchung ihrer Sachen kamen in der Bauchtasche der 14-Jährigen außerdem noch Tabak und sogenannte Shisharillos zum Vorschein. Die Sachen wurden sichergestellt. Die Mädchen müssen mit einer Anzeige und einem Hausverbot rechnen.

Ebenfalls sehr junge Ladendiebinnen waren am Mittag in einer Drogeriefiliale am Fackelrondell aktiv. Die beiden 12- und 13-jährigen Mädchen steckten diverse Kosmetikartikel in ihre Handtasche und wollten sie an der Kasse vorbeischmuggeln, ohne dafür zu bezahlen. Der Diebstahlalarm löste jedoch aus, so dass Mitarbeiter das diebische Duo aufhalten konnten. Sie rückten ihre "Beute" freiwillig wieder heraus. Weil sich die Mädchen aber nicht ausweisen konnten, wurde die Polizei hinzugezogen. Vermutlich müssen sich beide künftig ihre Kosmetiksachen woanders kaufen... |cri

