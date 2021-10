Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den BMW gerammt?

Kaiserslautern (ots)

In der Richard-Wagner-Straße ist ein geparktes Auto von einem anderen Fahrzeug gerammt und beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können. Die Unfallzeit liegt zwischen Samstagabend, 21 Uhr, und Montagnachmittag, 14 Uhr.

Der Halter des betroffenen BMW entdeckte die "Bescherung" am Montagnachmittag: An der Frontschürze des Wagens waren deutliche Schäden zu erkennen und am Außenspiegel auf der Beifahrerseite fehlte das Gehäuse.

Der Pkw stand übers Wochenende in Höhe des Hauses Nummer 48 und war in Längsaufstellung geparkt. Wer ihn rammte und wann der Unfall genau passierte, ist unklar. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße unter der Telefonnummer 0631 / 396 - 2250 jederzeit entgegen. |cri

