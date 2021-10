Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zusammenstoß in der Isigny-Allee

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Isigny-Allee hat es am Montagvormittag gekracht. Gegen 10.20 Uhr stießen hier zwei Autos zusammen. Dabei wurde eine der beiden Fahrerinnen verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden, eines musste abgeschleppt werden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 70-jährige Frau mit ihrem Pkw den Parkplatz eines Supermarktes verlassen und die Isigny-Allee queren, um in die gegenüber liegende Europastraße einfahren zu können. Dabei übersah sie jedoch den von rechts herannahenden Suzuki Ignis einer 58-jährigen Frau und kollidierte mit ihm.

Während die Unfallverursacherin unverletzt davonkam, klagte die 58-jährige Suzuki-Fahrerin über Schmerzen. Ihr Auto wurde stark beschädigt und deshalb von einem Abschleppdienst abtransportiert. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

