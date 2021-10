Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend kurz vor 20 Uhr hat sich in der Maxstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignet. Ein heranwachsender Radfahrer befuhr den Bürgersteig in Richtung Burgstraße. Ein 52-jähriger Anwohner verließ fußläufig sein Anwesen und kollidierte mit dem Biker. Beide Personen wurden dabei leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. |mg

