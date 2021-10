Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Kontrollen Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Personenkontrolle am Freitagnacht gegen drei Uhr hat die Polizei in der Winterstraße Drogen bei einem Mann sichergestellt. Der 44-Jährige ist polizeilich kein Unbekannter. Das gleiche Schicksal ereilte einen jungen Mann in der Slevogstraße gegen Mitternacht. Er verlor bei der Kontrolle einen Joint aus seiner Jackentasche. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. |mg

