Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Betonklotz Fensterscheibe beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in der Marktstraße die Fensterscheibe eines Telefongeschäfts beschädigt. Die Täter warfen einen Betonstein gegen die Scheibe. Dieser diente einem anderen Geschäft als Schirmständer. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die zwischen Mitternacht und 9:30 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell