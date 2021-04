Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hat ungebetene Besucherin Schmuck gestohlen?

Kaiserslautern (ots)

Überraschenden und ungebetenen Besuch hatte eine Frau in der Kaiserslauterer Innenstadt in der vergangenen Woche. Erst später stellte sie fest: Ihr Schmuck ist verschwunden. Der Tatverdacht richtet sich gegen die unbekannte Frau. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Seniorin am Montag der Polizei meldete, war die Unbekannte am vergangenen Donnerstag bei ihr aufgetaucht. Etwa gegen 11 Uhr habe sie ihre Wohnung in der Humboldtstraße kurz verlassen, um in den Keller zu gehen - die Wohnungstür ließ sie offen. Als sie nach wenigen Minuten zurückkehrte, stand diese Frau in ihrer Küche. In gebrochenem Deutsch gab sie sich als Paketzustellerin aus und bat die Bewohnerin um eine Unterschrift für eine Paketzustellung.

Weil der Seniorin die Sache gleich merkwürdig vorkam, gab sie gegenüber der Unbekannten an, dass ihre Kinder gleich vorbeikommen würden. Die Frau verließ daraufhin die Wohnung.

Erst nachdem die "Besucherin" weg war, fiel der Dame auf, dass in einem anderen Zimmer Schmuckstücke herumliegen. Eine Überprüfung zeigte, dass aus einer Schatulle, in der sie ihren Schmuck aufbewahrte, fast alle Schmuckstücke verschwunden sind. Geschätzter Schaden: rund 1.000 Euro.

Von der Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: etwa 30 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,65 Meter groß und etwas korpulent; bekleidet mit einem braunen Mantel und einem weißen Turban; trug eine große Einkaufstasche bei sich und sprach gebrochen Deutsch. Zeugen, denen die unbekannte Frau in der Innenstadt aufgefallen ist, oder die weitere Hinweise geben können, wo sie sich aufhält, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell