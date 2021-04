Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen zerstochen

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein Reifenstecher war an Ostern in Mehlingen unterwegs. Am Montag meldete ein Anwohner der Tannenstraße, dass an seinem Pkw zwei Reifen zerstochen wurden.

Der Mann hatte am Sonntag festgestellt, dass die beiden Reifen auf der Fahrerseite platt sind. Die Tatzeit liegt demnach zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr. Das Auto stand in diesem Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 5.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es derzeit nicht. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern aufzunehmen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell