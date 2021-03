Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutmaßlicher Angreifer bedroht und zeigt Hitlergruß

Kaiserslautern (ots)

Ein 38-Jähriger ist am Mittwoch in der Mannheimer Straße von einem Passanten attackiert worden. Dem 54-Jährigen wird vorgeworfen, dass er sein Opfer in den sogenannten Schwitzkasten nahm. Den mutmaßlichen Angreifer hatte der 38-Jährige zuvor noch nie gesehen. Plötzlich sei er von dem Mann angegangen worden. Er soll ihn auch verbal bedroht haben. Dann habe der 54-Jährige den Hitlergruß gezeigt. Auch gegenüber der alarmierten Polizei skandierte der Mann den Hitlergruß. Weil er psychisch auffällig war, wurde der Verdächtige in eine Klinik gebracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. |erf

