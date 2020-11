Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Altenwohnheim

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Am frühen Freitagabend brach aus bislang ungeklärter Ursache in einem Altenwohnheim in der Mennonitenstraße in Kaiserslautern ein Brand aus. Als Pflegekräfte den Brand entdeckten, stand ein Bewohnerzimmer im 3. Obergeschoss bereits in Vollbrand. Alle Bewohner des betroffenen Stockwerks konnten durch das Personal in Sicherheit gebracht werden. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Ein Zimmer ist völlig ausgebrannt. Das betroffene Obergeschoss ist momentan unbewohnbar. Durch die Berufsfeuerwehr Kaiserslautern, welche mit 40 Kräften im Einsatz war, konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Stockwerke verhindert werden. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht näher beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.|Gra

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell