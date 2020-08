Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Weitere Katalysatoren im Stadtgebiet gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet an mindestens zwei Opel Astra den Katalysator abmontiert und gestohlen (wir berichteten unter https://s.rlp.de/OA4WE und unter https://s.rlp.de/fa591). Jetzt wurden zwei weitere Fälle bekannt.

Im Benzinoring stahlen Unbekannte zwischen Montag und Dienstag den Katalysator eines roten Opel Astra. In gleichem Zeitraum machten sie sich auch an einem Wagen in der Eugen-Hertel-Straße zu schaffen. Ihr Ziel war auch hier der Katalysator eines Opel Astra. Ein Tatzusammenhang ist wahrscheinlich. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wem sind Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wo werden gebrauchte Katalysatoren zum Kauf angeboten? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

