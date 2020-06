Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Räder gestohlen, Auto aufgebockt

Kaiserslautern (ots)

Alle vier Reifen mitsamt den Alufelgen haben Diebe in der Nacht zum Samstag von einem Auto in der Ländelstraße gestohlen. Der Wagen parkte auf einem Betriebsgelände. Die Diebe machten sich fachmännisch ans Werk. Sie montierten die Räder ab und bockten das Fahrzeug auf. Als ein Zeuge am Morgen den Diebstahl entdeckte stand der Wagen auf Pflastersteinen. Die Räder fehlten. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |erf

