Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizeistreife

Kaiserslautern (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntagabend in der Mainzer Straße vor der Polizei geflüchtet. In der Kahlenbergstraße konnte 47-Jährige gestoppt werden.

Der Mann sollte kurz vor 23 Uhr für eine Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße angehalten werden. Doch statt die Haltezeichen der Beamten zu befolgen, brauste der Fahrer stadtauswärts davon. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf. In der Kahlenbergstraße stoppten Polizisten den 47-Jährigen. Wie sich herausstellte war er alkoholisiert. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests lautete 1,45 Promille. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben. Der Autoschlüssel wurde sichergestellt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine genaue Blutalkoholkonzentration geben. Der 47-Jährige blickt einem Strafverfahren entgegen. |erf

