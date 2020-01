Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Müll brennt vor Aufzugtüren

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

In der Nacht vom 13. Januar (Montag) auf den 14. Januar (Dienstag), zwischen 20.10 Uhr und 7.45 Uhr, brannte vor den rückwärtigen Aufzugtüren eines Drogeriemarktes an der Hochstraße Unrat. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Brandstiftung gehandelt haben. Durch den brennenden Müll entstand Sachschaden an den Aufzugtüren. Zeugen, die Angaben zur Ursache des Brandes machen können oder die Personen gesehen haben, die möglicher Weise in Zusammenhang mit dem Brand stehen, werden gebeten sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat West in Verbindung zu setzen. Die Polizei Heinsberg ist unter der Telefonnummer 02452 920 0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell