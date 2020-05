Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in der Berliner Straße am Dienstag schwer verletzt worden. Der 17-jährige Biker war in Richtung Pariser Straße unterwegs, als gegen 7.45 Uhr ein Auto aus dem Blechhammerweg einbog und ihm die Vorfahrt nahm. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw, wobei der Radler stürzte und sich verletzte.

Der Jugendliche wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Die 21-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Fahrrad und Pkw wurden beschädigt; die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell