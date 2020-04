Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mädchen fallen zweimal auf

Kaiserslautern (ots)

Gleich zweimal hatte es die Polizei in der Nacht zu Freitag mit jungen Damen aus dem Stadtgebiet zu tun. Zunächst fielen sie als Vierergruppe gegen 23.30 Uhr im Hilgardring auf, wo die Jugendlichen zu Fuß nebeneinander her liefen, ohne den erforderlichen Mindestabstand untereinander einzuhalten.

Als die Polizeibeamten die Mädchen ansprachen und ihre Personalien überprüften, stellte sich heraus, dass sie alle in unterschiedlichen Haushalten leben - und somit gleich in doppelter Hinsicht gegen die "Corona-Regeln" verstießen. Mit den Mädels im Alter von 14 bis 16 Jahren wurde deshalb ein ernstes Gespräch geführt und ihnen erklärt, dass sie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erhalten.

Als eine Streife knapp drei Stunden später wegen einer Ruhestörung in eine Seitenstraße des Hilgardrings gerufen wurde, hatten es die Beamten erneut mit zwei der Jugendlichen zu tun. Diesmal waren sie - zusammen mit einer weiteren 14-Jährigen - offenbar dabei, eine kleine Privat-Party zu feiern und raubten den Nachbarn mit lauter Musik und Geschrei den Schlaf. Sie wurden eindringlich ermahnt, die Nachtruhe einzuhalten - was nach der zweiten Ansprache offensichtlich fruchtete, zumindest gingen in der restlichen Nacht keine Beschwerden mehr ein. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell