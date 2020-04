Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Roter Kleinwagen gesucht!

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht einen roten Kleinwagen, der am Montagnachmittag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rosenhofstraße stand. Marke und Kennzeichen des Fahrzeugs sind leider nicht bekannt; möglicherweise hat der Wagen aber eine Beschädigung auf der Fahrerseite.

Zumindest wurden an dem Pkw, der neben diesem roten Kleinwagen auf dem Parkplatz stand, eine Delle in der Beifahrertür und roter Lackabrieb gefunden. Wie die Fahrzeugbesitzerin angab, hatte sie beim Parken den roten Kleinwagen zwar wahrgenommen, aber nicht auf Marke und Kennzeichen geachtet. Als sie vom Einkaufen zurückkam, war der rote Wagen weg - und die Delle an ihrem Auto da.

Zeugen, die eventuell den Unfall beobachtet haben, oder die Hinweise auf den roten Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell