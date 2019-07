Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 25-Jähriger fällt bei Verkehrskontrolle auf

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Mittwoch war ein 25-Jähriger mit seinem Auto in der Lauterstraße unterwegs. Aufgefallen ist er den Einsatzkräften, weil er an seinem PKW nur das vordere Kennzeichen angebracht hatte, das hintere fehlte jedoch. Deshalb wurde er von der Streife kontrolliert. Beim jungen Mann stellten die Polizisten fest, dass dieser augenscheinlich unter Drogen stand. Auch im Auto rochen die Beamten deutlichen Cannabisgeruch. Daraufhin händigte der 25-Jährige eine geringe Marihuana aus. Doch nicht genug: Der Autofahrer war weder im Besitz einer Fahrerlaubnis, noch war sein Fahrzeug zugelassen. Auf ihn wartet nun eine Strafanzeige. |slc

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell